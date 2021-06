L’equip llistat supera el Girona Hoquei Club i buscarà aconseguir el tercer títol consecutiu de la WS Europe Cup

El Lleida Llista Blava i l’Hockey Sarzana reeditaran a les 12.30 hores la darrera final disputada -l’any passat no n’hi va haver per la pandèmia- de la WS Europe Cup. L’equip llistat, que dirigeix Albert Folguera, és el vigent campió de la competició -l’antiga Copa CERS- i buscarà aquest migdia lligar el que seria el tercer títol consecutiu, una fita que, de moment, no ha assolit ningú. Guanyar avui significaria per als lleidatans entrar en la galeria de campions per tercera vegada, tot i que en anys diferents, que conformen clubs històrics d’aquest esport com el Barcelos i el Novara.



