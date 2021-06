La Federació de Natació mostra el seu enuig per la decisió del COA de no aprofitar les invitacions perquè els nedadors siguin a Tòquio

La decisió del Comitè Olímpic Andorrà de no aprofitar cap invitació de les que disposava la Federació Andorrana de Natació va portar cua i l’ambient segueix força calent. Des de la FAN van preferir no fer ahir declaracions i van convocar una roda de premsa per dilluns després que l’entitat celebri una junta directiva, tot i que el sentiment a l’ens federatiu és d’enuig i d’indignació. L’objectiu de la reunió és buscar si queda alguna remota opció per reconsiderar l’opinió del COA, però sembla pràcticament impossible perquè, sobre el paper, la data límit de la FINA (Federació Internacional) per conèixer