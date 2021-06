Mònica Doria passa a 'semis' a la Markkleeberg

Actualitzada 19/06/2021 a les 06:18

Mònica Doria va classificar-se per a les semifinals de la Copa del Món de Markkleeberg (Alemanya) en la modalitat de canoa. La palista va ser 17a a la primera baixada i no va necessitar la repesca. En caiac no es va poder classificar després de ser 46a a la primera i finalitzar la repesca la 17a, quan només entraven les deu primeres.