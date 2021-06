El MoraBanc, inscrit a l'Eurocup

S’anuncien els vint equips que conformen la competició per al curs vinent

El MoraBanc Andorra disputarà l’Eurocup per cinquena temporada consecutiva. Tal com va avançar el Diari ara fa una setmana, el club tricolor aprofita la renúncia de l’Unicaja de Màlaga –que va escollir disputar la competició FIBA, la Champions– per ser inscrit en la segona competició continental. Una vegada reunit el comitè executiu de l’Eurolliga, els rectors del torneig van anunciar els 20 equips que formaran part la propera temporada de l’Eurocup. A banda del MoraBanc Andorra, en formaran part el Promitheas Patras, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Buducnost Podgorica, Partizan Belgrade, Virtus Bolonya, Lietkabelis Panevezys, Olimpija Ljubljana, Dolomiti Energia Trento, Boulogne Metropolitans