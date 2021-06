Arrenca la final de set de la WS Europe Cup a Andorra

Actualitzada 18/06/2021 a les 05:48

El Poliesportiu acull des d’avui fins diumenge la final de set de la WS Europe Cup d’hoquei patins. A la gran cita han arribat cinc equips catalans –Lleida Llista Blava, Girona HC, Igualada HC, CH Caldes i Club Patí Calafell–, un d’italià –Hockey Sarzana– i un altre de portuguès, el Riba d’Ave.A la una del migdia comença el primer partit dels quarts de final entre el CH Caldes i el Riba d’Ave, a les quatre s’enfronten l’Hockey Sarzana i l’Igualada HC, i a les set tancarà la primera jornada el partit entre el CP Calafell i el Girona HC. El Lleida Llista Blava, com a vigent campió de la competició –de fet ha guanyat les dues darreres edicions, contra el Barcelos i el Sarzana–, ja està classificat directament per a semifinals i fins demà no entrarà en el torneig, enfrontant-se al guanyador del partit entre el Calafell i el Girona. Demà es disputen, per tant, les dues semifinals i diumenge a les 12.30 hores es jugarà la gran final.