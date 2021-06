El COA no atorga cap invitació a la FAN i ni Tudó ni Lomero seran a Tòquio

Andorra no tindrà cap nedador als Jocs Olímpics de Tòquio després que el Comitè Olímpic Andorrà (COA) decidís no atorgar cap invitació a la Federació Andorrana de Natació (FAN) de les dues que havia demanat l’ens, per a Nàdia Tudó i Bernat Lomero. L’argument del COA, explicat ahir pel president, Jaume Martí, en una roda de premsa, va ser que després dels Jocs de Rio 2016 “vam prendre l’acord amb la junta anterior de la federació que no hi portaríem ningú de natació sense la mínima B”. A més, va explicar que “l’any passat la Nàdia estava molt a prop