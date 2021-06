L'equip de Copa Davis, amb tota la il·lusió cap a Macedònia

Actualitzada 17/06/2021 a les 13:14

L'equip nacional de Copa Davis format per Damià Gelabert, Èric Cervós i Jordi Trilla viatja diumenge cap a Macedònia del Nord on, a partir de dimarts, disputarà l'eliminatòria de Copa Davis a Skopje. Una lligueta formada per nou equips i dividits en dos grups on els dos primers assoliran l'ascens de categoria. Dilluns tindrà lloc el sorteig i es coneixeran els esculls de l'equip andorrà en aquesta eliminatòria on Moldàvia, Macedònia i Montenegro, amb jugadors amb rànquing ATP, es presenten com a favorits.