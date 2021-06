FAF i Special Olympics, junts de manera indefinida

Actualitzada 17/06/2021 a les 05:53

La Federació Andorrana de Futbol i Special Olympics van renovar de “manera indefinida” el conveni de col·laboració entre totes dues entitats amb l’objectiu d’esdevenir una eina d’integració per a les persones amb diversitat intel·lectual a través de l’esport.La signatura del conveni va fer-se al centre d’entrenament de la Massana amb la presència del president de la FAF, Fèlix Álvarez, i el d’Special Olympics Andorra, Àlex Terés, que va destacar que “estem molt agraïts”, i va afegir que “el conveni és indispensable per aconseguir la sensibilització de la societat, l’acceptació de les diferències i la naturalització de la discapacitat intel·lectual”. De la seva banda, Álvarez va assenyalar que “el futbol és per a tothom i així volem transmetre-ho, amb iniciatives solidàries com aquest conveni”.El conveni entre FAF i Special Olympics Andorra està vigent des del 2011, però abans ja hi havia algunes activitats conjuntes.