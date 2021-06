Andorra entra al Sevens European Series

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) va tancar un acord per entrar a formar part del Sevens Rugbi European Series, un circuit internacional de tornejos de rugbi de set que ja celebra esdeveniments a ciutats com París, Montpeller, Lisboa, Praga, Brussel·les o Berna. El vincle serà per als propers quatre anys i l’Estadi Nacional serà l’epicentre d’aquest torneig, que unirà un total de 24 equips i més de 350 jugadors. La primera cita d’aquest nou campionat s’havia de celebrar l’any passat, però l’esclat de la pandèmia va obligar a cancel·lar aquesta estrena fins al 2021 i el torneig mantindrà una