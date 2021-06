Actualitzada 16/06/2021 a les 16:37

Aquest dissabte, engegarà motors la Pujada Arinsal, que està registrant una molt bona inscripció. Amb una xifra total de 68 pilots, ha quedat un parc de vehicles amb 9 barquetes, 10 vehicles CM, 4 monoplaces, 6 GT i una gran quantitat de Turismes de totes les categories. Una llista que fa que l'ACA Esport obri el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió amb grans expectatives.A les 9:30 hores del dissabte, es procedirà al tancament de la carretera CS520 (d’Arinsal a Comallemple) per començar a les 10:00 amb els entrenaments lliures. A les 11:30 hi haurà els primers entrenaments oficials, a les 13:00 hi haurà els segons i a les 15:00 tindrà lloc la primera cursa oficial. Pel que fa el calendari del diumenge, a les 8:00 es tancarà la carretera CS520; a les 9:00 es faran els entrenaments lliures, a les 10:00 es farà la segona cursa oficial i a les 12:00 la tercera. Totes les pujades d’entrenaments i de cursa de la Pujada Arinsal 2021 es correran a la CS520 d’Arinsal a Comallemple.