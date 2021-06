El Circuit d'Andorra es diversifica durant l'estiu

Hi haurà un punt de restauració i també atraccions per a infants

Els responsables del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa tornen a apostar per les activitats de motor i lúdiques per a aquest estiu. L’eix de l’oferta per a aquest període serà la benzina amb activitats en moto, cotxe o karts, però també es podrà gaudir de la restauració i d’activitats per als més petits. De fet, aquestes dues últimes seran les principals novetats, amb Hard Rock oferint un servei de restauració a la instal·lació encampadana, i també amb la presència d’algunes atraccions per als infants al pàrquing, i de l’activitat Rayo McQueen.



En aquest aspecte, el director del Circuit d’Andorra-Pas de la