Actualitzada 15/06/2021 a les 11:50

L’entitat d’assessorament financer Argenta Patrimonios Vall Banc Group ha anunciat que dóna suport al golfista Ricky Morat al 2021. En aquest any, el golfista es proposa tres objectius: tornar a ser guanyador del Circuit Nacional de Golf, formar part de la primera selecció andorrana de golf i arribar a hàndicap 0.Ricky Morat, de 23 anys, ha agraït el suport de l’entitat, recordant que “el golf és un esport minoritari a Andorra, ja que és complicat obtenir subvencions, i rebre aquest patrocini per part d’Argenta Patrimonios Vall Banc Group és molt important, ja que em permet seguir treballant per aconseguir els meus objectius marcats pel 2021”.Per la seva banda, Joan Manel Casanovas, responsable de l'entitat, ha destacat que “estem molt contents d’aportar el nostre granet d’arena donant suport a la trajectòria esportiva del Ricky Morat, un jove talent amb molta perspectiva de futur”.