Lopo entrenarà l'Inter Escaldes durant les competicions europees

L’exfutbolista prendrà les regnes de la banqueta blau-i-negra a la Lliga de Campions i a la Conference League

Alberto Lopo serà l’entrenador de l’Inter Club Escaldes durant l’aventura europea del conjunt blau-i-negre aquest estiu. L’exjugador de diversos clubs com ara l’Espanyol o el Deportivo de la Corunya va militar al conjunt escaldenc durant la temporada 2017-2018, on va disputar 12 partits, i ara estrenarà la carrera com a tècnic sènior dirigint l’Inter a la ronda preliminar de la Lliga de Campions i posteriorment també a la Conference League. A més, tindrà els fins ara tècnics Otger Canals i Josep Manel Ayala a l’equip de treball.



El debut de Lopo a la banqueta de l’Inter Escaldes serà demà mateix amb