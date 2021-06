El Valls del Nord puja a Preferent i s'endú la lliga de Primera Provincial

Actualitzada 15/06/2021 a les 07:08

El CTT Valls del Nord va proclamar-se campió de la lliga de Primera Provincial de Lleida, a més d’aconseguir també l’ascens a la Preferent lleidatana el cap de setmana passat.El conjunt tricolor havia dominat el grup 1 de la seva lliga, i després de vèncer el Guissona per 4 a 2 es va assegurar l’ascens i disputar la final del campionat contra el CTT Borges. Aquest duel va estar marcat per la igualtat, ja que els del Principat van perdre els dos primers partits, però van refer-se fins arribar al 3 a 3. L’empat va obligar a mirar els sets que s’havia endut cada equip, però aquest aspecte també estava igualat a deu, així que el campió es va decidir amb la suma dels punts dels sis partits, en què el CTT Valls del Nord va vèncer per 285 a 182.