El grup de Primera RFEF no deixa content l'Andorra

Nogués creu que els desplaçaments seran molt costosos i els rivals, “duríssims”

El director esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va mostrar el descontentament per haver quedat enquadrat al grup 2 de la Primera RFEF amb equips andalusos, manxecs, murcians, valencians i catalans, a més del filial del Reial Madrid i de l’Atlètic Balears. El dirigent de l’entitat tricolor va manifestar que “amb el grup vam quedar-nos freds, hem de creuar Espanya de punta a punta per jugar partits”, i va afegir que “tampoc no és que estiguem enfadats, però no vam quedar gaire contents tal com va quedar el grup perquè també es tracta d’un grup duríssim”.



Més enllà de la qualitat