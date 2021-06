L'Enfaf femení goleja el líder però cau davant del segon classificat (3-0)

Les andorranes superen el Fontsanta per 4-1 i ahir van perdre amb el Martinenc

Un cap de setmana de contrastos, d’un cara i creu que no ha d’entelar el traçat de l’Enfaf femení, en una temporada plena de mines. Dissabte, les andorranes van golejar el líder del grup de Preferent, el Fontsanta-Fatjó, per 4-1 a les instal·lacions de La Massana, mentre que ahir van caure al Guinardó contra el segon classificat, el Martinenc, per 3 gols a 0.



Les noies de José Antonio Martín van iniciar el cap de setmana amb doble compromís de la millor manera, amb una exhibició d’atac contra la Fontsanta, que suposava una injecció d’oxigen de cara a aconseguir la permanència.