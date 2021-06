Xavi Cardelús acaba sisè a les sessions classificatòries del GP de Catalunya

Actualitzada 13/06/2021 a les 07:24

Xavi Cardelús sortirà avui des de la segona fila de la graella a les dues curses del campionat d’Europa de Moto2 que se celebra al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot andorrà va fer ahir un pas endavant respecte a les dues jornades d’entrenaments lliures i va obtenir la 6a posició a la primera de les dues sessions classificatòries i la 4a a la segona, en què les altes temperatures no li van permetre millorar la seva volta ràpida. A la classificació combinada de la categoria de Moto2, l’andorrà va acabar 6è amb un temps d’1’46.101 que, si bé el deixava a 1,6 de la pole de la categoria, el va situar a només una dècima de segon del quart classificat. Cardelús va reconèixer ser “optimista” de cara a la cursa i va afegir que “espero estar en el grup de pilots que lluitaran per les posicions properes al podi i, acabar d’adreçar una temporada de l’europeu en què diferents incidents no m’han permès situar-me entre els favorits fins ara”.