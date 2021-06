L’atleta català Albert Soley suma la cinquena victòria consecutiva a l’Spartan Race en una edició més exigent i dura

L’hegemonia d’Albert Soley a l’Spartan Race es fa, cada vegada, més incontestable. L’atleta català es va imposar ahir a Encamp, en la modalitat Beast, per cinquena edició consecutiva i la seva gana per pujar al primer calaix no sembla tenir aturador. “Aquesta vegada no arribava massa motivat i físicament potser tampoc, però les sensacions han estat molt bones tot i acabar amb unes rampes que m’han fet patir”, va explicar Soley en la mateixa línia d’arribada. Lluint la medalla de guanyador i encara esbufegant, el català va comentar que “m’ha semblat un recorregut molt tècnic, a més hi havia fang,