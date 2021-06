Xavi Cardelús millora les sensacions de cara al GP de Catalunya de Moto2

Actualitzada 12/06/2021 a les 06:54

Després de patir una caiguda que li va provocar cremades al colze i les evidents molèsties posteriors, Xavi Cardelús va tenir ahir sensacions ben diferents de cara al Gran Premi de Catalunya de Motos 2 que es disputa aquest cap de setmana. Les dues sessions va ser força diferents per al pilot andorrà. A la primera va aconseguir el sisè millor registre amb una volta ràpida d’1’46’’444 i es va quedar a un segon del millor temps de la sessió. A la segona, les sensacions, va comentar Cardelús, “van ser un pèl diferents, però ens ho podíem esperar tenint en compte el pla de treball”. El pilot andorrà es va quedar a set dècimes de segon de la millor volta del matí, un resultat que li permet tenir una bona base de moto per atacar avui les sessions classificatòries i intentar lluitar per una bona posició a la graella.