Actualitzada 12/06/2021 a les 06:55

La selecció d’handbol va arribar ahir a Tbilisi (Geòrgia), on a partir de dilluns disputarà l’IHF/EHF Trophy 2021. Els andorrans, dirigits per Èdgar Serra, estan enquadrats al grup A i tindran com a rivals Xipre i Bulgària durant la primera fase del torneig.