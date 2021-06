L'Inter Escaldes perd a Vic en un amistós (3-1)

Actualitzada 12/06/2021 a les 06:56

L’Inter Club Escaldes va perdre davant la UE Vic per 3 a 1 en un partit amistós de preparació per a la ronda preliminar de la Champions League. L’enfrontament va servir a l’equip escaldenc per fer diferents proves de cara a l’eliminatòria europea del dia 22 davant l’HB Tórshavn de les illes Fèroe. El gol de l’Inter el va signar Gerard Artigas.