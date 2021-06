La cohabitació al Nacional, encara oberta

Riva subratlla que segueixen les negociacions per poder encabir l’FC Andorra i el VPC a l’estadi

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va explicar ahir en sessió de Consell i a preguntes dels consellers del Partit Socialdemòcrata Roger Padreny i Carles Sánchez que el Govern segueix estudiant l’encaix de l’FC Andorra i el VPC a l’Estadi Nacional. “La demanda [del club tricolor de jugar a l’Estadi Nacional mentre durin els treballs a Prada de Moles] està considerada i en cap cas no hi ha cap decisió presa”, va comentar. Riva va negar que en cas de no arribar a cap acord l’equip de rugbi s’hagi de traslladar a l’Estadi Comunal i va insistir que

