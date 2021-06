L'Andorra Sènior Cup torna amb 18 equips i 300 participants

Actualitzada 11/06/2021 a les 07:15

Després d’un any d’absència per la pandèmia, aquest cap de setmana se celebra l’onzena edició de l’Andorra Sènior Cup, el torneig de futbol de veterans impulsat per Talín Puyaltó. En una edició marcada per les restriccions sanitàries, els jugadors i acompanyants hauran de passar dos tests d’antígens i es veuran reduïts de 1.300 a 300 els participants al torneig. Hi haurà 18 equips repartits en dues categories (+35 i +45) i es tornaran a donar cita alguns il·lustres exjugadors del futbol espanyol, com Gerardo García León –que va estar present a la posada de llarg del torneig–, Dani García Lara, Jofre, Arpón, Murillo o Yanguas. Hi ha tres països participants, Andorra –hi jugaran els FAF Legends–, França i Espanya i “molts equips han quedat fora per poder complir les restriccions sanitàries”, va explicar Puyaltó. A més, Talín va reconèixer que “ha estat un repte poder organitzar aquesta edició, però estem molt contents per haver-la pogut fer”.