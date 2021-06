El MoraBanc Andorra aprofitarà la més que probable renuncia de l’Unicaja a la competició i l’elecció per disputar la Champions

El MoraBanc Andorra, a falta de la confirmació oficial, disputarà per cinquena temporada consecutiva l’Eurocup. El club es manté pendent de la decisió de l’Unicaja de Màlaga de si es queda a l’òrbita de l’Eurolliga, jugant l’Eurocup i signant un contracte per a tres temporades, o se’n va a l’esfera de la FIBA ​​i passa a jugar la Basketball Champions League (BCL). La junta directiva del club malagueny es va reunir ahir, tot i que la comunicació de la decisió final es podria allargar els propers dies. En qualsevol cas, l’Unicaja hauria decidit canviar de competició, senzillament, per un tema