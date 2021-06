Avui, gala de cloenda del 50è aniversari

Actualitzada 11/06/2021 a les 07:08

Il·lusions europees al marge, el MoraBanc Andorra viurà aquesta tarda una jornada de moltes emocions. La sala d’actes del Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà, a partir de les 19.30 hores, la gala de cloenda dels actes pel 50è aniversari que el club ha celebrat aquest any. El president, Gorka Aixàs, no va voler revelar gaires sorpreses ni fer spoilers però sí que va avançar que hi haurà l’elecció del millor quintet de la història del club, escollit de manera interna i consensuada per membres de l’entitat. Un equip històric que es mantindrà en secret fins a la mateixa gala, moment que es coneixeran els integrants. “Hem confeccionat una gala condicionada per la situació i amb un aforament limitat de 200 persones”, va exposar el mandatari tricolor. El club ha treballat per organitzar la gala en el format que més encaixava atesa la situació sanitària i Aixàs va explicar que “no us podem revelar tots els detalls però es tracta d’un acte que vol ser divertit i emotiu i que comptarà amb l’assistència de moltes persones representatives d’aquests 50 anys en molts àmbits”. A més, es posarà a la venda un llibre commemoratiu de l’efemèride en què queden reflectits els moments més destacats de la història del club. El llibre es pot adquirir al Centre de Congressos o al web del club a partir de dilluns.