Part de la plantilla laurediana assegura tenir quantitats pendents i que el club no paga la CASS

La UE Sant Julià irromp com un nou exemple, malauradament, de la mala gestió d’alguns clubs de la Lliga Multisegur Assegurances. El recent campió de la Copa Constitució i un dels representants andorrans a la nova Conference League també està patint l’altra cara del futbol i ha hagut de conviure amb aquella dita de no és or tot allò que lluu. Són moltes les veus de l’entitat laurediana, a les quals ha pogut tenir accés el Diari, que denuncien la mala praxi del propietari del club, l’empresari argentí José Luis Correa.



Bona part de la plantilla assegura tenir quantitats encara pendents