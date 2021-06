Vicky Jiménez, a la recerca dels quarts de final a París

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:42

Vicky Jiménez Kasintseva afronta avui un doble compromís al Roland Garros júnior, on és la cap de sèrie número 1 del torneig. L’andorrana es va classificar ahir per a la segona ronda de dobles, fent parella amb la txeca Linda Noskova, després de superar l’alemanya Nicole Rivkin i la belga Hanne Vandewinkel en tres sets (6-3, 1-6 i 9-11). Avui disputa el bitllet per a la següent ronda contra la parella formada per la mexicana Julia García i la francesa Laia Petretic. En individual, a més, Vicky buscarà el bitllet a París per als quarts de final davant la suïssa Sebastianna Scilipoti. D’altra banda, la resident Georgina García, en un partit molt patit i treballat, es va classificar per als setzens de final del Viking Open Nottingham en superar la nord-americana Christina McHale en tres sets (7-6, 4-6 i 5-7). Tot i tenir problemes d’espatlla i després d’un partit maratonià de més de tres hores, García se citarà a la següent ronda amb la txeca Tereza Martincova.Finalment, al Challenger de Lió, el resident Marco Trungelliti va perdre en primera ronda davant el francès Tristan Lamasine en dues mànegues, 6 a 7 i 2 a 6.