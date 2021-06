Vicky Jiménez Kasintseva s'estrena amb triomf

Actualitzada 07/06/2021 a les 06:36

Vicky Jiménez Kasintseva va complir amb els pronòstics i va encetar la seva segona participació al Roland Garros júnior amb una victòria que li va donar l’accés a la segona ronda. La jove tennista del Principat va derrotar en dos sets la bielorussa Evialina Laskevich, actual número 47 del rànquing mundial júnior, per 6 a 3 i 6 a 0.Jiménez Kasintseva va arrencar bé tot i perdre un dels seus primers serveis, però tot seguit va provocar tres breaks de la seva rival per enllestir la primera mànega. Al segon set va anar per la via ràpida i va superar la seva rival amb contundència sense deixar-li sumar cap joc.La rival a la segona ronda serà Júlia García, que ahir va derrotar en tres sets la tennista gal·la Lucie Nguyen Tan (3 a 6, 6 a 3 i 6 a 3).D’altra banda, el tennista resident Marco Trungelliti, va caure derrotat a la final del torneig Challenger de Biella (Itàlia), contra el danès Holger Vitus Nodskov Rune, actual número 291 del món en tres sets. Rune va arrencar millor el partit i es va acabar adjudicant la primera mànega per 3 a 6, però Trungelliti va poder refer-se i igualar el matx després del 7 a 5 del segon set. A la mànega definitiva, el duel va ser totalment igualat i Rune va acabar guanyant per 6 a 7 en el tie break, quan es va imposar per 5 a 7 per endur-se el títol.