Els 'isards' finalitzen en cinquena plaça a l'Europeu

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:51

La selecció de rugbi de set va finalitzar en cinquena posició a l’Europeu de la modalitat en la categoria Conference 1 que s’ha disputat durant el cap de setmana a Belgrad. Després d’una primera jornada amb dues victòries i una derrota, els isards arribaven al dia decisiu amb opcions de medalla si guanyaven Moldàvia al matí.El duel contra els moldaus va acabar amb derrota per 10-5 en un matx que no es va decidir fins el tram final, i en què la selecció va tenir l’opció fins a l’última jugada per igualar el partit o fins i tot per endur-se la victòria, però finalment no va ser possible.Amb la derrota, els isards van passar a la lligueta per les posicions de la quarta a la sisena, i van arrencar aquesta última ronda amb empat a 17 contra Sèrbia, i amb tot per jugar contra Àustria. Una victòria hauria donat al combinat nacional la quarta posició, però en el duel, de nou competit fins al final, els austríacs es van acabar imposant 21-19, assegurant el quart lloc i deixant Andorra cinquena gràcies a l’average respecte a Sèrbia.La victòria final a l’Europeu ha estat per a Bulgària, botxí dissabte d’Andorra, mentre que Àustria ha finalitzat en segona posició i Eslovènia va completar el podi amb la medalla de bronze.