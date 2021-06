Cursa per a tothom

Actualitzada 07/06/2021 a les 12:53

L’OTSO Travessa d’Encamp va viure ahir la segona jornada de competició, que va coronar els catalans Guillem Aubach i Maria Carner com a vencedors de la cursa de 21 quilòmetres. Aubach va superar els corredors de la FAM, David Méndez i Carlos Fernández, mentre que Carner va entrar per la línia de meta davant de Cris Milla i Ariadna Fenes.A la prova de 12 quilòmetres, les victòries van ser per a Lucas Hubert i Lea Ancion, mentre que a la de set quilòmetres van imposar-se Carlos Gómez i Gina Roquer.La 38a OTSO Travessa d’Encamp va comptar amb una participació de 300 persones durant les dues jornades de competició, i des del comú van qualificar la prova com un èxit. El conseller de joventut i esports, Xavier Fernàndez, va destacar que “volíem un cap de setmana d’esport i amb activitat al centre d'Encamp, i s’ha aconseguit l’objectiu”, i va afegir que “el resultat és molt bo i per a futures ocasions és una prova amb creixement exponencial”.