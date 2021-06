Neguit per la plataforma

Actualitzada 03/06/2021 a les 13:49

LA FEDERACIÓ PLANTEJA TENIR UN CAMP "EN EXCLUSIVA"

En el marc de les trobades que s’estan celebrant entre les entitats implicades per tal de resoldre el problema de falta d’instal·lacions a mitjà termini, el cap de Govern, Xavier Espot, es va trobar ahir amb representants del món del rugbi. Així, el president de la federació, Jean-Marc Flaux, i el president de la comissió del VPC Andorra, David Ferré, van traslladar la voluntat de disposar d’una instal·lació en exclusiva, preferiblement l’Estadi Nacional. És a dir, davant la possibilitat d’haver de compartir el camp amb l’FC Andorra hi ha bona voluntat a l’hora de fer-ho temporalment però tant Flaux com Ferré tenen molt clar que no preveuen la possibilitat d’haver de desplaçar-se a Ordino a jugar. També es va comentar que, en cas de compartir camp, la base dels dos equips aniria a viure al Comunal.

La nova estructura instal·lada a l’Estadi Nacional ha implementat certs dubtes en el món del rugbi. La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) no amaga la preocupació davant la possibilitat que la bastida no respecti la normativa, la que indica que hi ha d’haver almenys 3,50 metres d’ample al voltant de l’àrea de joc. “Personalment diria que no, que no hi ha la separació reglamentària. “Ho he vist i em fa força por però, per això, ho haurà d’homologar gent qualificada”, va explicar el president de la federació, Jean-Marc Flaux.En aquest sentit, properament, visitaran l’Estadi Nacional representants de la IRB –International Rugbi Board–, l’FFR –Federació Francesa– i de la Ligue Nationale de Rugby “per veure si ens homologuen el terreny o no perquè, en cas contrari, no podríem disputar partits oficials a l’Estadi Nacional i no tindríem camp per jugar”, va manifestar Flaux. A més, el mandatari va afegir que “l’últim cop que se’ns va validar el terreny de joc hi havia la distància reglamentària, de 3,5 metres, va passar justet, però ara amb aquesta infraestructura no ho sabem i s’ha de verificar”. En qualsevol cas, Govern és molt clar i defensa que la bastida “compleix amb escreix” la normativa legal. Des del ministeri d’Esports es va traslladar al Diari que “la distància exacta des de la plataforma –on es troben les proteccions– fins a la línia lateral és de 4,50 metres”. Així, l’executiu sub­ratlla que la nova estructura no presentaria cap entrebanc ja que, tal com queda reflectit en el reglament de la Federació Francesa, “s’ha de reservar una zona lliure d’almenys 3,50 metres d’ample al voltant de l’àrea de joc. Ha de ser de la mateixa naturalesa que la superfície de joc i zona i exclosa de qualsevol obstacle, fins i tot temporal”.La plataforma per a la retransmissió dels partits és una de les millores que la UEFA va sol·licitar a la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Fins ara, cada cop que hi havia un partit internacional s’instal·laven unes bastides provisionals per situar les càmeres televisives, però ara aquestes plataformes ja quedaran fixades a l’Estadi Nacional. Aquesta petita reforma s’afegeix a la construcció d’una sala de control per a l’Estadi Nacional, una altra petició de la UEFA. Aquesta infraestructura s’ha construït sobre el Club House i els vestidors de rugbi que són al fons de la Baixada del Molí, i el Govern va destinar gairebé 70.000 euros a l’execució de les obres. Aquesta sala de control està dividida en tres espais, i consta d’un despatx, una sala de reunions i una de control.