Els 'Isards', cap a Belgrad

Actualitzada 03/06/2021 a les 07:01

La selecció masculina de rugbi de set viatja aquesta nit cap a Belgrad, on disputarà aquest cap de setmana l’Europeu de la modalitat en la divisió de Conference 1. El seleccionador dels isards, Jonathan, Xepi, García, que fa parella com és habitual amb David Kirikàixvili, va comentar que l’objectiu de l’equip és “acabar entre els tres primers”. La cita estarà marcada per la inactivitat del combinat nacional, ja que arran de la pandèmia no competeix des de l’octubre, i per la joventut de l’equip.Peter Ambor i Marc Abelló són els veterans d’un grup molt jove que presenta la novetat de Daniel Willis i una mitjana d’edat per sota dels 25 anys. Els isards obriran el torneig i debutaran dissabte a les deu del matí contra Bulgària, i més tard s’enfrontaran a Montenegro, en la que serà la primera fase del campionat. El seleccionador va apuntar que l’Europeu també servirà per preparar el gran objectiu a mitjà termini, els Jocs dels Petits Estats del 2023 i el 2025.D’altra banda, una integrant de l’equip femení va donar positiu dimarts abans de marxar cap a Belgrad, on també juga l’Europeu, i ha estat substituïda per Cristina Modesto.