El Prat del Roure acull els Premis Nacionals del 2020 de totes les disciplines

Actualitzada 03/06/2021 a les 05:53

Amb un aforament limitat per les restriccions de la pandèmia, el pavelló del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany va acollir ahir l’entrega de premis del Campionat d’Andorra d’esquí. Alguns dels guardons més destacats van ser els de supergegant, que van ser per a Matías Vargas (sènior), Jèssica Núñez (sub-21), Xavier Cornella (sub-21), Jordina Caminal (sub-18) i Pere Cornella (sub-18). En eslàlom, en sènior els campions van ser Clàudia Mijares i Àlex Rius, i en sub-21 Laia Robert i Xavier Cornella. Pel que fa al gegant, Clàudia Mijares i Axel Esteve van guanyar en sènior, i Carla Mijares i Xavier Cornella en sub-21. Finalment, el premi de la temporada 2020-2021 al mèrit esportiu va ser per a l’Esquí Club Andorra (ECA), acabant segon el Soldeu Esquí Club (SEC) i tercer l’Esquí Club Ordino Arcalís (ECOA).