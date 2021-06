El MoraBanc no preveu un escenari sense públic

Actualitzada 03/06/2021 a les 05:58

Amb l’eslògan No som invulnerables, som indestructi­bles, el MoraBanc Andorra va presentar la campanya de socis de cara a l’estiu. El director de comunicació del club, Gabriel Fernàndez, va assegurar que el MoraBanc no preveu “cap escenari que no sigui amb el nostre públic a partir del setembre”, i va dir que “tenim la certesa que serà així”. En aquest sentit, va subratllar que els inputs que estan rebent “són molt positius” i que esperen que tots els socis –actualment poc més de 2.000– puguin assistir al Poliesportiu.El gran incentiu de la campa­nya de captació de l’estiu serà premiar la fidelitat dels socis, aquells que han mantingut el carnet tot i no poder gaudir del bàsquet en directe a causa de la pandèmia. Per aquest motiu, els que renovin el carnet per a la propera temporada pagaran 55 euros, enlloc de 90 que era el cost del curs anterior. Enguany s’implementa l’abonament, que permetrà l’accés a una localitat per veure els partits, i la intenció del club és que amb els dos carnets el preu no es vegi incrementat.