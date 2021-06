L’FC Andorra oficialitza la renovació del golejador Carlos Martínez fins al 2023 i el següent anunci serà el del migcampista

El davanter català Carlos Martínez continuarà fent gols a l’FC Andorra, almenys les dues properes temporades. El màxim realitzador de Segona Divisió B ha ampliat el vincle amb el club per a dues temporades i, d’aquesta manera, es lliga al club tricolor fins al 2023. La renovació de Carlos Martínez era una de les prioritats de la direcció esportiva, encapçalada per Jaume Nogués, en aquest principi d’estiu, ja que després de la magnífica temporada que ha realitzat i quedant lliure era una peça més que cobejada per molts equips. El pitxitxi tricolor, que amb 15 gols ha estat el màxim