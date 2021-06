Olumuyiwa amplia el vincle amb el MoraBanc Andorra dues temporades més i es comença a definir el joc interior

Va arribar sense fer gaire soroll però Babatunde Olumuyiwa ha demostrat que, moltíssimes vegades, els prejudicis no són bons consellers. Mai havia jugar a la màxima categoria, no havia trepitjat la Lliga ACB i al seu currículum només apareixien vincles amb equips de LEB Or. Necessitat de peces al joc interior, Francesc Solana es va treure l’as de la màniga i Tunde va aterrar a l’Alqueria, el juny passat, per donar un cop de mà al MoraBanc Andorra en la fase final excepcional de València. Es va guanyar poder jugar aquesta temporada sencera i, a més, les seves prestacions han