La Federació d'Atletisme demana "una pista digna" per a l'Estadi Comunal

Actualitzada 01/06/2021 a les 12:15

La Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) ha reivindicat a les xarxes socials la necessitat que poder disposar d'una "pista nova, sense luxes, però digna" a l'Estadi Comunal Joan Samarra. El pobre estat del tartan de la instal·lació és un dels grans cavalls de batalla de la federació i la celebració aquest cap de setmana del 36è Míting Internacional d'Andorra va tornar a deixar palesa la necessitat de restaurar la superfície. En un piulada acompanyada per vàries fotos, l'ens demana al Govern i al comú d'Andorra la Vella una solució i subratllen que "ens tenen al seu costat per fer-ho possible".