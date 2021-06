Actualitzada 01/06/2021 a les 07:11

El Seat Andorra Hoquei Club va caure a les Comes davant l’HC Igualada per 4 a 3 però encara depèn de si mateix per assolir la classificació per al play-off d’ascens a la Primera Divisió Nacional. Tot i la derrota, maquillada després d’una fluixa primera part amb gols d’Adrià Antequera, Arnau Dilmé i Oriol Antequera, els nois de Wiffy Balart poden complir el primer objectiu si diumenge a les 12.30 hores s’imposen al CP Sitges al pavelló Comunal.