Triomf de Fabio Quartararo al Circuit de Mugello

Actualitzada 31/05/2021 a les 07:07

El pilot resident Fabio Quartararo va endur-se la victòria a la cursa de MotoGP del Gran Premi d’Itàlia celebrat a Mugello, en un cap de setmana marcat per la tràgica mort del pilot suís de Moto3 Jason Dupasquier, de només 19 anys. El corredor de l’equip CarXpert va veure’s involucrat en un greu accident múltiple durant la qualificació de dissabte, els serveis mèdics del circuit van poder estabilitzar-lo i va ser traslladat ràpidament a l’Hospital de Florència en helicòpter. El jove pilot va acabar morint ahir al matí degut als múltiples traumatismes que va patir després de l’impacte durant la caiguda.El decés de Dupasquier va marcar la jornada de curses, i es va realitzar un minut de silenci i un homenatge a la graella de sortida. També va fer-li un reconeixement el guanyador de la cursa de MotoGP, Fabio Quartararo, que va pujar al podi a celebrar la victòria amb una bandera suïssa en honor de Dupasquier. El resident va dominar la cursa des de l’inici, i va imposar-se al portuguès Miguel Oliveira, i al també resident Joan Mir. A la general del Mundial, Quartararo es manté com a líder provisional amb un total de 105 punts, pels 81 de Johann Zarco.Pel que fa a la resta de categories, l’australià Remy Gardner es va endur la victòria a la cursa de Moto2 sobre Raúl Fernández, mentre que a Moto3 el triomf va ser per al pilot hispanoargentí Gabriel Rodrigo.