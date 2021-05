Tercer lloc de Joan Vinyes i Jaume Font a Navarra

Actualitzada 31/05/2021 a les 07:03

Joan Vinyes i Jaume Font van estrenar la defensa del títol del Campionat d’Espanya de Resistència amb una tercera posició a la primera cursa del certamen, celebrada al Circuit de Navarra, a Los Arcos. El pilot del Principat i el seu company van poder pujar al podi a la segona de les carreres que hi havia programada, mentre que a la primera van quedar-se a tocar dels llocs d’honor amb una quarta posició.El cap de setmana va arrencar bé per a Vinyes i Font, que van aconseguir el millor temps a la primera sessió de qualificació, mentre que a la segona van ser quarts.A la primera cursa de diumenge, van mantenir la primera plaça fins a la quarta volta, on van passar a ser segons, i posteriorment van acabar caient fins al quart lloc. A la segona carrera, Vinyes i Font van situar-se primers a la primera volta, però van creuar la línia de meta en tercer lloc.Per la seva banda, Amàlia Vinyes va ser 23a a la primera cursa i vuitena a la segona.