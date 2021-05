L'Enfaf cau a Cornellà però segueix fora del descens (2-1)

L’equip podria acabar baixant a causa de les compensacions

L’Enfaf va perdre a domicili contra la Fundació UE Cornellà per 2-1 però seguirà fora dels llocs de descens per la derrota del CE Sabadell contra el Martinenc. Tot i això, el conjunt que dirigeix José Antonio Martín es podria veure perjudicat pels descensos no compensats, ja que tres equips catalans de la categoria superior, la Primera Nacional, van baixar el cap de setmana (Pallejà, Terrassa i Girona).

Al duel de Cornellà, Lucía Agüero va avançar les catalanes al minut 53, però les tricolors van reaccionar ràpidament amb l’empat de Maria Ruzafa només dos minuts després. Ariadna Lara, però, va fer