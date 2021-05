Carabaña s'imposa als 5.000 metres del Campionat d'Andorra

Actualitzada 31/05/2021 a les 07:05

L’Estadi Comunal Joan Samarra va ser seu durant tot el cap de setmana de Campionat d’Andorra i Míting Internacional d’Atletisme, que va tenir com a un dels protagonistes Nahuel Carabaña, que es va imposar a la cursa dels 5.000 metres després de trencar la prova a la part final de la cursa. Aquesta no és la seva especialitat, que són els 3.000 obstacles, però seria la prova que disputaria als Jocs de Tòquio si la federació i el COA li acaben atorgant una invitació, ja que pels 3.000 obstacles no s’atorguen wild cards.En categoria femenina, la victòria va ser per a Xènia Mourelo, que va poder trencar la cursa al tram final. Pel que fa a altres disciplines, Miquel Vílchez va guanyar en perxa amb una marca de 4,20 metres. A més, Pau Blasi va ser tercer als 400 metres, i Eloi Vilella en longitud o Carlota Màlaga en els 100 llisos, segons.