Temporada amb alts i baixos

Avui fa tot just una setmana, el MoraBanc va acomiadar la temporada. La contundent victòria contra l’Acunsa GBC de Sant Sebastià no va ser suficient per classificar-se per als play-offs per culpa del triomf de l’Herbalife Gran Canària a domicili contra el Betis, i l’equip no va poder culminar el somni dels play-off després d’una dura temporada amb dos brots de coronavirus i greus lesions que van deixar Ibon Navarro amb un roster en quadre en uns quants partits. De fet, Ibon Navarro ha hagut d’utilitzar enguany fins a 20 jugadors, tot un rècord a la història del club que