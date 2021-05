Millores a l'Estadi Nacional pel retorn de la selecció

Actualitzada 30/05/2021 a les 07:01

L’Estadi Nacional estrenarà en el duel de dijous que ve entre Andorra i Irlanda algunes petites reformes sol·licitades per la UEFA. La primera d’aquestes millores són tres plataformes fixes al lateral del camp que serviran per fer les retransmissions televisives dels partits que disputi el combinat nacional a l’estadi. Fins ara, cada cop que hi havia un matx internacional s’instal·laven unes bastides provisionals per situar les càmeres televisives, però ara aquestes plataformes ja quederan fixades a l’Estadi Nacional.Aquesta petita reforma s’afegeix a la construcció d’una sala de control per l’Estadi Nacional, una petició de la UEFA. Aquesta infraestructura s’ha construït sobre el Club House i els vestidors de rugbi que són al fons de la Baixada del Molí, i el Govern va destinar 69.941,26 euros a l’execució de les obres. Aquesta sala de control està dividida en tres espais, i consta d’un despatx, una sala per celebrar reunions, així com la mateixa sala de control, que té visió general de tot l’estadi.