La selecció femenina, a l'Europeu amb ambició

Actualitzada 29/05/2021 a les 07:02

La selecció femenina de rugbi de set disputarà la setmana vinent l’Europeu d’aquesta modalitat en la divisió Conference 1 amb l’objectiu de superar la cinquena posició aconseguida l’últim Campionat d’Europa. La cita estarà marcada per la inactivitat del combinat nacional, ja que arran de la pandèmia l’equip fa gairebé dos anys que no competeix.Tot i això, un dels seleccionadors, Dani Raya, va manifestar que “a la selecció surt més el tema sentimental que ho pot tot i les noies tenen moltes ganes i estan molt il·lusionades”, i va afegir que “les jugadores han tingut partits amb l’equip i això ajudarà”. Sobre els rivals, Raya va destacar que “Israel, Àustria i Letònia poden ser els més forts, però tot és una incògnita perquè no sabem com s’ha pogut preparar cada equip amb tot el tema de la Covid”.Raya i Sebastian Barrera van convocar 12 noies, la majoria del VPC, i l’expedició marxarà dimecres a la matinada cap a Belgrad, on es disputarà l’Europeu. Letònia i Mònaco seran les rivals d’Andorra a la primera lligueta, que es disputarà durant la jornada de divendres vinent.