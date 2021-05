La minoria d'Encamp, sense informació de Prada de Moles

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:54

Els partits de la minoria del comú d’Encamp (PS i Agrupament Encampadà) encara no tenen informació sobre el projecte per remodelar Prada de Moles perquè la instal·lació pugui acollir els duels de l’FC Andorra en el futur tant a Primera RFEF com en cas d’un hipotètic ascens a la Segona Divisió A. Segons van explicar al Diari representants de tots dos grups polítics, l’assumpte encara no s’ha tractat en comissió, i els consellers de la minoria no tenen informació sobre la reforma del camp, que tindria un cost superior als 15 milions d’euros, i que obligaria a fer que l’FC Andorra deixés de jugar a terres encampadanes durant un període aproximat de dos anys mentre es realitzin els treballs de reforma de Prada de Moles.Des del Partit Socialdemòcrata, el conseller comunal David Ríos va destacar que “estem a l’espera que aquest tema es tracti en comissió, ja que la majoria encara no ens ha donat informació”, i va afegir que “el que sí que creiem és que la marxa de l’equip ha d’estar molt justificada i no pot fer-se només per unes obres mínimes perquè després pot passar que ja no torni”, en referència amb els dos anys que l’FC Andorra hauria de jugar lluny d’Encamp mentre es realitzen les obres de millora a la instal·lació encampadana. De la seva banda, la consellera d’Agrupament Encampadà Esther Vidal va asse­nyalar que “de moment no tenim constància de la reforma de l’estadi”, i va afegir que “el que sí que se’ns havia comunicat era que si l’equip hagués pujat s’hauria d’haver canviat la gespa perquè fos natural”.