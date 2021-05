La final de diumenge entre l'Atlètic Escaldes i la UE Sant Julià tindrà públic

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:45

El partit corresponent a la final de la Copa Constitució, que disputaran diumenge a les 18.00 hores l’Atlètic Escaldes i la UE Sant Julià, podrà tenir aficionats a les graderies de l’Estadi Nacional. Aquest serà el primer partit de la temporada amb presència de públic i cada equip gaudirà de 100 entrades a repartir. Després que la lliga regular, tant la Multisegur Assegurances com la Lliga Unida i els respectius play-offs, no hagi tingut públic s’ha volgut aprofitar la final de Copa per permetre l’accés restringit de seguidors aprofitant les mesures més benèvoles de l’Estadi Nacional. Al mes de març, als partits de la fase de classificació per al Mundial Qatar, la selecció va jugar davant d’uns 350 espectadors contra Albània i Hongria al Nacional. Tot i aquestes proves, la Copa Constitució serà la primera d’àmbit nacional.