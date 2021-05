Marco Trungelliti segueix endavant a Roland Garros

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:54

El tennista resident Marco Trungelliti va classificar-se per a la tercera ronda de la fase prèvia de Roland Garros després de desfer-se en tres sets del rus Evgeny Donskoy. Trunge va haver de remuntar, ja que va cedir a la primera mànega per 6 a 7 (8 a 10 al tie break), però va ser capaç de capgirar el marcador.L’argentí es va adjudicar el segon set per 6 a 2, mentre que el tercer també el va guanyar, en aquest cas per 6 a 3. Amb el triomf d’ahir, Trungelliti va classificar-se per a la tercera i definitiva ronda de la prèvia, i si demà guanya Mackenzie McDonald (118 del món) serà al quadre principal de Roland Garros.De la seva banda, Albert Ramos va caure als vuitens de final del torneig ATP de Parma després de perdre en dos sets contra l’eslovac Norbert Gombos. El resident va perdre la primera mànega per 3 a 6, va endur-se la segona 6 a 7 al tie break i va caure al set definitiu per 6 a 2.