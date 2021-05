Iker Álvarez de Eulate celebra el triomf a la final de l'Europa League amb el Vila-real

Actualitzada 27/05/2021 a les 12:14

La gran fita assolida ahir pel Vila-real a la final de l'Europa League contra el Manchester United va tenir un petit toc andorrà amb la presència d'Iker Álvarez de Eulate. Unai Emery va decidir emportar-se tota la plantilla a Gdansk i entre ells hi havia el jove porter del Principat, que ha estat en dinàmica del primer equip bona part de la temporada, tot i no gaudir de minuts en partits oficials. Álvarez de Eulate no va ser convocat i va veure el partit des de la graderia, i tampoc va poder ser en el moment de l'aixecament de la copa, però posteriorment sí que va poder baixar al camp per celebrar el triomf històric amb la resta dels seus companys. A més, el porter va treure una bandera andorrana que va lluir en tot moment en els instants de celebració al camp.