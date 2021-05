Aposta pel turisme competitiu

El pla estratègic dels e-sports insta a promocionar l’arribada de visitants amb tornejos, aprofitant l’auge de la disciplina

El pla estratègic del Govern per desenvolupar el sector dels e-sports al país preveu utilitzar aquesta disciplina per potenciar el turisme al país amb la promoció de la marca Andorra d’esports electrònics, i la celebració d’esdeveniments i competicions al Principat que puguin atreure visitants interessats en aquesta modalitat de competició, per tal de poder aprofitar l’auge que estan tenint els tornejos d’esports electrònics. També es demana crear un ecosistema competitiu amb diferents lligues, i potenciar també activitats paral·leles als tornejos i competicions amb mòbils que estiguin a l’abast de qualsevol aficionat.



El document també fa èmfasi en les infraestructures, i recomana